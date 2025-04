Cinemaserietv.it - Your Friends & Neighbors, la recensione: Jon Hamm torna a rubare… la scena (e i gioielli)

La serie:, 2024. Creata da: Jonathan Tropper. Cast: Jon, Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Lena Hall, Mark Tallman. Genere: Dramma, commedia nera, crime. Durata: Circa 50 minuti/8 episodi.Dove l’abbiamo visto: su Apple TV+.Trama:segue la storia di Andrew “Coop” Cooper, un ex gestore di hedge fund di New York che, dopo un divorzio traumatico e il licenziamento improvviso, si ritrova a dover mantenere il proprio stile di vita alto-borghese. Senza più prospettive lavorative, Coop inizia a derubare le case dei suoi ricchi vicini, scoprendo segreti sepolti e vivendo un’escalation di rischi e bugie. Attraverso un racconto in bilico tra il satirico e il drammatico, la serie riflette sulle illusioni del privilegio, il fascino del crimine e la crisi dell’identità maschile.