Chi sono i 12 calciatori di Serie A indagati per scommesse su siti illegali.

Oltre 10didalla procura di Milano persu. Gli episodi contestati risalgono al periodo compreso tra dicembre 2021 e ottobre 2023 eemersi dall’analisi del telefoni sequestrati al centrocampista del Milan Sandro Tonali (oggi al Newcastle) e al centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli (oggi alla Fiorentina), giànell’ottobre del 2023 proprio per esercizio abusivo dell’attività di.«coinvolti almeno altri 10, 5-6 procuratori e cipure le bische clandestine», aveva detto Fabrizio Corona al Corriere della Sera dopo aver fatto i loro nomi.I debiti pagati in oreficeria con acquisti simulati di RolexSecondo quanto riportato dal Corsera, i giocatori avrebbero riversato milioni di euro nelle tasche di due gestori di piattaformedionline, Tommaso De Giacomo e Patrick Fizzera, che si sarebbero fatti aiutare dagli amministratori di una gioielleria milanese per regolare in maniera occulta i conti delle