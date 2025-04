Mistermovie.it - Death Stranding 2: Data di Uscita Trapelata? Ecco Cosa Sappiamo!

Leggi su Mistermovie.it

Sei un fan di? Preparati, perché sembra che il sequel sia più vicino di quanto pensi! Un rumor proveniente da un affermato Character Artist nel settore videoludico indica una possibile finestra di lancio nel 2025.2: Conferme in Arrivo?La soffiata è emersa dal forum ResetEra, che ha preferito non rivelare il profilo del professionista per proteggerne la privacy. Tuttavia, l'attendibilità della fonte sembra alta, considerando il suo curriculum di tutto rispetto, che include collaborazioni a progetti importanti come Marvel's Spider-Man 2. Potrebbe trattarsi di una conferma indiretta sull'del videogioco! The Game Awards 2023: Il Palco Perfetto per l'Annuncio di Hideo Kojima?Ricorda, prendi questa notizia con le pinze. Si tratta pur sempre di un rumor.