Salerno rapina una sala giochi e minaccia il titolare con una bottiglia di vetro | arrestato

Salerno, ha eseguito un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo, indagato per il reato di rapina pluriaggravata.Secondo le indagini, evidenziate nella richiesta di misura cautelare e condivise dal GIP, suscettibili di diverse valutazioni nelle fasi successive del giudizio, lo stesso, lo scorso 2 marzo, avrebbe perpetrato una rapina all’interno di una sala giochi, situata in via Fratelli Bandiera, minacciando e spintonando il titolare con una bottiglia di vetro, impossessandosi della somma di denaro contenuta nel registratore di cassa.La misura cautelare è può essere oggetto di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento. Zon.it - Salerno, rapina una sala giochi e minaccia il titolare con una bottiglia di vetro: arrestato Leggi su Zon.it Nel pomeriggio del 9 aprile, la Squadra Mobile di, ha eseguito un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale disu richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo, indagato per il reato dipluriaggravata.Secondo le indagini, evidenziate nella richiesta di misura cautelare e condivise dal GIP, suscettibili di diverse valutazioni nelle fasi successive del giudizio, lo stesso, lo scorso 2 marzo, avrebbe perpetrato unaall’interno di una, situata in via Fratelli Bandiera,ndo e spintonando ilcon unadi, impossessandosi della somma di denaro contenuta nel registratore di cassa.La misura cautelare è può essere oggetto di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.

Rapina sala giochi minacciando il titolare con una bottiglia: un arresto a Salerno. Salerno, rapina con bottiglia in una sala giochi: arrestato il responsabile. Salerno, un arresto per rapina in sala giochi nella zona dell'Arechi. Rapina sala giochi minacciando il titolare con una bottiglia: un arresto a Salerno. Rapina in sala giochi a Salerno: arrestato 40enne, minacciò il titolare con una bottiglia. SALERNO: AVEVA MESSO A SEGNO UNA RAPINA AI DANNI DI UNA SALA GIOCHI, ARRESTATO DALLA POLIZIA. Ne parlano su altre fonti

Rapina in una sala giochi. Minaccia il titolare con una bottiglia e porta via denaro, arrestato - E’ finito in carcere il responsabile della rapina messa a segno lo scorso 2 marzo in una sala giochi di via Fratelli Bandiera a Salerno. L’uomo si era introdotto all’interno dell’attività, aveva minac ... (telecolore.it)

Rapina in una sala giochi di Salerno: arrestato il responsabile - L'uomo si sarebbe impossessato del denaro dopo aver minacciato con una bottiglia di vetro e spintonato il titolare ... (infocilento.it)

Salerno, rapina con bottiglia in una sala giochi: arrestato il responsabile - L’uomo, armato di una bottiglia di vetro, si era introdotto all’interno dell’attività commerciale, minacciando e spintonando il titolare per poi impossessarsi del denaro. (agro24.it)