Locatelli ormai al top in Europa: solo Xhaka e Kimmich migliori del bianconero in quel dato! Tutti i dettagli evidenziati dalla Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha svelato una particolare classifica che mette in risalto la grande stagione che sta portando a termine Manuel Locatelli, arrivato alla Juve nell'estate del 2021.

Nei top 5 campionati europei l'ex Sassuolo a quota 410 è dietro soltanto a Xhaka del Bayer Leverkusen (468) e Kimmich del Bayern Monaco (445) come passaggi "taglia linee".

