Elly Schlein | La destra se la prende con gli stranieri ma non alza la testa di fronte a Trump

"Le nostre imprese in questi giorni sono davvero preoccupate vista la situazione di incertezza economica legata agli annunci dei dazi, poi sospesi". La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenuta nella serata di giovedì 10 aprile al chiostro della Biblioteca a sostegno del.

Elly Schlein: "La destra se la prende con gli stranieri, ma non alza la testa di fronte a Trump". Schlein: "La destra se la prende con gli stranieri ma piega la testa davanti ai potenti come Trump". Schlein: “Opposizioni unite contro la privatizzazione della sanità”. Il Pd e la sicurezza. Veltroni e Gabrielli parlano di un tema di destra. Schlein prende appunti. Elly Schlein e le elezioni in Emilia-Romagna e Umbria: «La destra ha perso per i tagli alla sanità. Liguria, Conte e Grillo fanno vincere la destra. Il Pd al 28% doppia il partito di Meloni. Ne parlano su altre fonti

