La strada che a Monza diventa temporaneamente pedonale | ecco il progetto

Obiettivo, promuovere la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile: dopo la prima prova di pedonalizzazione avvenuta lo scorso 13 dicembre in via Omero, adesso è il turno di via Caravaggio, che martedì 15 aprile dalle 13:30 alle 18:00 diventerà il centro di diverse attività sportive.

Per consentire quindi lo svolgimento dell'evento in piena sicurezza, martedì 15 aprile sarà quindi vietato il transito e la sosta in via Caravaggio. Sarà ad ogni modo posssibille accedere alla via

