Scontro auto-Ape sull' Aurelia conducente resta incastrato

Scontro tra un'Ape Piaggio e un'auto nelle gallerie di Sant'Anna tra Lavagna e Sestri Levante con due persone ferite.È successo poco prima delle 10.30 di venerdì 11 aprile 2025 e sul posto sono intervenute auto medica Tango 1 e ambulanze da Casarza, Sestri e Riva Trigoso, oltre alla polizia.

