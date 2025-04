Inter-news.it - L’Inter e il patrimonio della Champions League da sfruttare

La vittoria col Bayern Monaco fornisce alundi energie che va sfruttato e canalizzato per affrontare al meglio la sfida col Cagliari.DALLA VITTORIA – No, non stiamo parlando di soldi, di bilancio o di mercato. La vittoria col Bayern Monaco porta alanche unintangibile. Qualcosa che in un momento così concitatostagione può rivelarsi fondamentale. Parliamo del boost mentale che arriva da una partita così.PRO E CONTRO – Giocare su tanti fronti infatti è sicuramente impegnativo dal punto di vista fisico. Le forze dopo una stagione già così lunga vanno gestite di partita in partita. C’è però anche un lato positivo. Vale a dire la possibilità di trovare ispirazione proprio dal campo. Quello stesso campo che toglie energie fisiche può fornire carica mentale.