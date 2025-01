Ilfattoquotidiano.it - Trasporti nel caos, ma il ministro Salvini non ha tempo per rispondere in Parlamento: al suo posto manderà il collega Ciriani

Twitta su immigrazione, violenze contro i carabinieri e furti in casa. Parla di Pnrr e dei lavori di Piazza dei Cinquecento, a Roma. Ma dei ritardi dei treni che in questi giorni stanno colpendo tutta Italia creando disagi a milioni di passeggeri proprio no. Non vuole farlo, Matteo. Non solo sui social: ildelle Infrastrutture e deileghista mercoledì non andrà anemmeno in. Italia Viva e Azione hanno presentato due interrogazioni speculari sul guasto sul nodo di Milano che ha provocato ritardi, treni cancellati e corse rimandate in tutta Italia, maha deciso che non andrà ain aula. Al suoildei Rapporti col, Luca, delegato a dare spiegazioni in caso di impedimento dei suoi colleghi.