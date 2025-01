.com - Soldi per passare il concorso: arrestati 2 docenti Cassino e titolare scuola privata

perilper corruzione 2dell’università die ildi unain provincia di Frosinone. Bastava pagare per superare il. L’importante era imparare le domande e superare i quiz, poi la strada era in discesa libera senza temere risposte sbagliate come “la luna è viola”.Sono tre le persone arrestate oggi dalla Guardia di Finanza di Frosinone nel corso dell’operazione “luna viola”. Si tratta di due professori dell’Università die deldi un istituto privato di alta formazione, ora ai domiciliari, indiziati di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata alla corruzione.Frosinone,perilPer gli inquirenti avrebbero favorito l’accesso al corso per l’ammissione ai “percorsi di formazione per conseguire la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” – cosiddetto “TFA” in relazione albandito per l’anno 2022/2023 dall’Università degli Studi die del Lazio Meridionale, a fronte di circa 15mila euro a candidato, corrisposti in tranche da 5mila euro, nell’imminenza di ciascuna delle tre fasi concorsuali.