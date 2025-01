Oasport.it - Australian Open 2025: martedì d’Italia con Paolini, derby e altri quattro azzurri. Debuttano Medvedev e Rybakina

Leggi su Oasport.it

Ci sarà tanto azzurroin quello che, normalmente, si vede anche sui campi di Melbourne Park durante gli. Terza giornata in scena nel primo Slam dell’anno, e vanno a concludersi i match di primo turno nei tabelloni di singolare maschile e femminile. Un programma, quello di oggi, intrigante, ma nel quale qualche errore di distribuzione è stato indubbiamente fatto tra domenica e lunedì.Com’è come non è, la giocatrice col miglior ranking assoluto entrando nel torneo che va in campo oggi, al femminile, è Jasmine. Per lei il palcoscenico della Margaret Court Arena e, per di più, in sessione serale, alle 9:00 italiane, quando sarà opposta alla cinese Sijia Wei (o Wei Sijia, che dir si voglia). Primo confronto in carriera tra le due, con Jasmine alla sesta partecipazione a Melbourne e con una giocatrice che, invece, per la prima volta ha passato le qualificazioni in uno deitornei maggiori.