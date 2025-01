Inter-news.it - Tifoso dell’Inter aggredito da ultras del Venezia. Ora in ospedale! La ricostruzione

Leggi su Inter-news.it

Unvieneda un gruppo didel. Ecco cos’è accaduto nella città lagunare che ha ospitato il match della ventesima giornata di Serie A.FINALE TRISTE – Bruttissimo finale ae non per il risultato registrato dalla squadra di Simone Inzaghi allo Stadio ‘Pier Luigi Penzo’. Il calcio, infatti, ha ben poco a che fare con quanto accaduto al termine della partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A. A raccontare lo spiacevole fatto è il sito di SportMediaset, che riferisce di un aggressione ai danni di un. La persona in questione è un ragazzo di ventinove anni, che ha subito insulti e violenze da parte di alcunideldopo la partita daglidel: ecco quello che è accadutoLA– Il tutto si è verificato nella zona della Biennale, dove ilstava camminando.