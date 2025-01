Liberoquotidiano.it - L'Eredità, il complotto di Claudio Baglioni: "Come hanno fregato Tiziana", volano gli stracci

Siamo a L', il game-show delle parole e dei loro legami. E dopo aver conquistato una straordinaria vittoria nella sua prima Ghigliottina, portandosi a casa la cifra da capogiro di 160mila euro,, traduttrice romana, torna protagonista del gioco finale del quiz campione di ascolti condotto da Marco Liorni su Rai 1, la puntata è quella trasmessa sabato 11 gennaio. E in questa seconda ghigliottina la posta in palio è ancora più alta, ma l'impresa non si ripete. La campionessa, che ha dimostrato straordinarie capacità nella puntata precedente, ha sfidato una nuova rosa di concorrenti: Luisa, educatrice di asilo pugliese alla sua seconda partecipazione e già arrivata alla Ghigliottina (ma senza successo), e altri sfidanti al debutto, tra cui Alessio, laureando in economia e dj, Andrea, impiegato amministrativo bresciano, Simona, professoressa di lettere fresca di abilitazione, e Annalisa, una maestra siciliana residente a Milano.