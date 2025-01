Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Il riposo del guerriero” di Christiane Rochefort

Se quel giorno non avesse piovuto, il destino di Geneviève La Theil sarebbe stato diverso.In quel pomeriggio fatidico, la ragazza si era recata in una cittadina francese per ricevere una cospicua eredità che le era stata lasciata da una parente. Appena scesa dal treno, a darle il benvenuto aveva trovato un bell’acquazzone, e lei naturalmente non aveva con sé né ombrello né impermeabile; del resto perché avrebbe dovuto portarli quando a Parigi, la sua città, faceva bel tempo?Così, quando ha dovuto decidere in quale albergo soggiornare tra i due che si vedevano dall’ingresso della stazione, a causa della pioggia ha scelto subito il più vicino; almeno ci sarebbe arrivata meno fradicia.Lì, è stata accolta da un albergatore che l’ha scrutata con uno sguardo tra il diffidente e il miope. Ma poco male; a Geneviève non interessava più di tanto la qualità dell’accoglienza, era stanca e pensava soltanto ad andare in camera sua.