Quifinanza.it - Turismo, al via bando da 8 milioni per la formazione: domande entro il 31 Gennaio 2025

Leggi su Quifinanza.it

Il Ministero delha recentemente pubblicato unda 8di euro destinato a finanziare progetti di altaed eccellenza nel settore turistico.L’obiettivo è quello di migliorare le competenze degli operatori del comparto, accrescendo così il livello di specializzazione e ampliando le opportunità occupazionali.A chi è rivolto ilIlè rivolto a due categorie principali: i destinatari finali e i soggetti proponenti.I destinatari finali sono le persone che beneficeranno direttamente delle attività difinanziate dale che partecipano ai corsi formativi progettati per aumentare la competitività e la qualità dei servizi turistici. Questi includono:lavoratori del settore turistico, come dipendenti, collaboratori e stagionali, che desiderano aggiornare o migliorare le proprie competenze professionali;disoccupati o inoccupati interessati a sviluppare competenze per entrare nel mercato del lavoro turistico;imprenditori e manager del, che cercanoavanzata per migliorare la gestione delle loro attività.