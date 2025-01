Quotidiano.net - Trovata carbonizzata. Caccia a un uomo che avrebbe bruciato e nascosto il corpo

In attesa degli esiti dell’autopsia, una delle piste che gli investigatori seguono nell’ambito delle indagini sulla morte di Fabiana Piccioni (foto), la 46enne il cuiè stato rinvenuto giovedì pomeriggio, parzialmente carbonizzato, in una zona di campagna a Giulianova, è quella dell’uso di sostanze stupefacenti e di una possibile overdose. Resta però da capire dove siano avvenuti i fatti, chi fosse presente e chi abbia tentato di occultare il cadavere cercando di bruciarlo. Ilè stato trovato tra vegetazione e rifiutii. La donna era nuda e non aveva telefono o effetti personali. I genitori della 46enne, nella denuncia di scomparsa, avevano indicato il nome di un, che si presume potesse essere il compagno della figlia.