Così lo scontro Usa-Europa sullo Swift rischia di sabotare la pace in Ucraina

Mentre Stati Uniti e Russia discutono (senza) di un accordo negoziale per porre fine alla guerra, con l’inviato speciale del presidente Usa, Steve Witkoff, che a ore dovrebbe incontrare il presidente russo Vladimir Putin nel suo secondo viaggio a Mosca, i Paesi europei proseguono nella loro “azione di disturbo” rispetto ai tentativi – complessi e delicati – portati avanti dall’amministrazione Usa di raggiungere una distensione con la Federazione russa. Per la prima volta dall’inizio della crisinel 2014, infatti, l’alleanza occidentale (ovvero, la Nato) mostra una chiara spaccatura sulla politica delle sanzioni contro Mosca. Secondo un’analisi di Responsible Statecraft, i recenti colloqui dimediati dagli Stati Uniti in Arabia Saudita hanno avvicinato Russia ealla possibilità di rinnovare l’accordo sul grano, garantendo un corridoio sicuro per le esportazioni agricole attraverso un cessate il fuoco marittimo.