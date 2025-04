Bonus elettrodomestici 2025 | come funziona a chi spetta e come richiederlo

Bonus elettrodomestici 2025 che permette di ottenere fino a 200 euro per l'acquisto di un elettrodomestico ad alte prestazioni energetiche rottamandone uno a consumi elevati. La misura si distingue dal Bonus mobili ed elettrodomestici legato alle ristrutturazioni edilizie, che resta in vigore ma con altre caratteristiche. Per coprirlo, il governo ha stanziato 50 milioni di euro con l'obiettivo di tutelare la produzione nazionale del settore, sostenere le famiglie nei consumi e incentivare l'acquisto di prodotti più efficienti ed ecosostenibili. In dettaglio, chi rottama un vecchio elettrodomestico e ne acquista uno nuovo a maggiore efficienza energetica prodotto in Europa otterrà un contributo che può coprire fino al 30 per cento del costo di acquisto, per un massimo di 100 euro per elettrodomestico.

