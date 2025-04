Tom Cruise ha indossato a Londra il nuovo Rolex da 15 350 euro destinato a diventare il sogno di tutti nel 2025

Cruise non si tira indietro davanti a nessuna missione, nemmeno quella di mettere le mani sul Rolex più ambito del momento. Come Roger Federer e Leonardo DiCaprio, l'attore 62enne ha infatti indossato al polso il nuovo Land-Dweller. Una vera e propria impresa, dato che Federer e DiCaprio sono entrambi ambassador del marchio della corona e la cosa per loro è normale.Libero da vincoli, Tom Cruise si permette di diversificare i gioielli che indossa, passando da un Cartier Santos a un Vacheron Constantin Overseas o a un Rolex Day Date. Quando è arrivato a Londra questa settimana, città che sarà anche il teatro della prima anteprima di Mission: Impossible 8 (la seconda sarà al Festival di Cannes il 14 maggio), Tom Cruise, con la sua folta capigliatura, ha accompagnato il suo abbigliamento casual con l'ormai famoso Rolex Land-Dweller. Gqitalia.it - Tom Cruise ha indossato a Londra il nuovo Rolex da 15.350 euro destinato a diventare il sogno di tutti nel 2025 Leggi su Gqitalia.it Tomnon si tira indietro davanti a nessuna missione, nemmeno quella di mettere le mani sulpiù ambito del momento. Come Roger Federer e Leonardo DiCaprio, l'attore 62enne ha infattial polso ilLand-Dweller. Una vera e propria impresa, dato che Federer e DiCaprio sono entrambi ambassador del marchio della corona e la cosa per loro è normale.Libero da vincoli, Tomsi permette di diversificare i gioielli che indossa, passando da un Cartier Santos a un Vacheron Constantin Overseas o a unDay Date. Quando è arrivato aquesta settimana, città che sarà anche il teatro della prima anteprima di Mission: Impossible 8 (la seconda sarà al Festival di Cannes il 14 maggio), Tom, con la sua folta capigliatura, ha accompagnato il suo abbigliamento casual con l'ormai famosoLand-Dweller.

