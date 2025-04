Risate a scena aperta | I due cialtron conquistano il Teatro Tor Bella Monaca

Teatro Tor Bella Monaca accoglie, dal 15 al 19 aprile 2025, una delle commedie più attese della stagione: "I Due cialtroni", la nuova, esilarante pièce scritta e diretta dal Maestro Pier Francesco Pingitore, autentico fuoriclasse della scena teatrale italiana.Maurizio Martufello e Marco.

