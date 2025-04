Cosa fare a Udine e dintorni nel fine settimana

settimana ci sarà un tempo piovoso, con le prime avvisaglie già da domenica), come raccontava lo scrittore friulano Flavio Santi in uno dei suoi gialli, ma Udine e il Friuli si preparano lo stesso a un fine settimana intenso. Gli eventi di Udine e. Udinetoday.it - Cosa fare a Udine e dintorni nel fine settimana Leggi su Udinetoday.it La primavera tarda ad arrivare (la prossimaci sarà un tempo piovoso, con le prime avvisaglie già da domenica), come raccontava lo scrittore friulano Flavio Santi in uno dei suoi gialli, mae il Friuli si preparano lo stesso a unintenso. Gli eventi die.

Cosa fare nel fine settimana a Udine e dintorni, dall'11 al 13 aprile 2025. Gli appuntamenti del fine settimana in Friuli Venezia Giulia.. Musica, teatro e solidarietà: ecco cosa fare a Udine e dintorni questo fine settimana. Weekend a Udine: mostre, musica e molto altro, ecco cosa fare questo fine settimana. Musical, concerti, e una gara di brovada (cruda), ecco cosa fare a Udine e dintorni nel fine settimana. Non solo Udine nel fine settimana, inaugura GO! 2025 alla presenza di Mattarella. Ne parlano su altre fonti

Rimini, Dell'Agnello: "Udine è stata più continua di noi, ma andremo al Carnera per riaprire il campionato" - Manca sempre meno all'appuntamento più importante della stagione dell'Apu Udine, che nella giornata di domenica 13 aprile avrà la prima occasione per ottenere la promozione diretta in Serie A1. Di fro ... (msn.com)