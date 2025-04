Anziano cade dalla moto intervento dell' elicottero a Dolzago

Dolzago. Un 74enne che viaggiava in sella a una moto è infatti caduto rovinosamente a terra, per motivi ancora in fase di accertamento. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze 112 dalla centrale operativa di Areu.

