Dollaro in discesa, non è più un bene rifugio: euro ai massimi storici

Ilamericano accelera la, zavorrato da un rallentamento dell’inflazione statunitense a marzo, più marcato del previsto. Una momentanea ripresa si era registrata ieri, dopo l’annuncio di Donald Trump di una sospensione delle sovrattasse doganali. Il cosiddetto “biglietto verde” cede l’1,52% sull’, attestandosi a 1,1282, sui minimi da ottobre 2024. La valuta americana perde anche lo 0,83% rispetto alla sterlina, a 1,3015, e del 2,42% a 1,2202 rispetto al franco svizzero, considerato un.Perché ilsta scendendo?Che ilsi indebolisca in risposta ai dazi statunitensi è un’ovvia conseguenza. In teoria, i dazi dovrebbero ridurre il valore delle valute non statunitensi, diminuendo la domanda da parte degli Stati Uniti. Tuttavia, il valore del biglietto verde è influenzato da una serie di fattori, non solo dalla bilancia commerciale, e uno dei più rilevanti è la differenza tra i tassi di interesse nazionali e internazionali.