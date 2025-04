Incendio boschivo in Val Venosta | 100 ettari in fiamme vigili del fuoco in azione

Venosta, in Alto Adige, da ieri bruciano 100 ettari di bosco. 400 vigili del fuoco e cinque elicotteri stanno lottando contro le fiamme in una zona impervia, di difficile accesso. Una grande sfida è l'approvvigionamento di acqua per lo spegnimento. Il fotografo-pompiere David Ceska ha immortalato scene drammatiche, come un cerbiatto spaventato e in difficoltà tra le ceneri, gli elicotteri che sorvolano a bassa quota gli alberi in fiamme e i colleghi-pompieri che in un paesaggio apocalittico spengono i focolai. Il giovane meranese ha pubblicato gli scatti sulla sua pagina Facebook "Ceska David - Einsatzdokumentationen". Quotidiano.net - Incendio boschivo in Val Venosta: 100 ettari in fiamme, vigili del fuoco in azione Leggi su Quotidiano.net In val, in Alto Adige, da ieri bruciano 100di bosco. 400dele cinque elicotteri stanno lottando contro lein una zona impervia, di difficile accesso. Una grande sfida è l'approvvigionamento di acqua per lo spegnimento. Il fotografo-pompiere David Ceska ha immortalato scene drammatiche, come un cerbiatto spaventato e in difficoltà tra le ceneri, gli elicotteri che sorvolano a bassa quota gli alberi ine i colleghi-pompieri che in un paesaggio apocalittico spengono i focolai. Il giovane meranese ha pubblicato gli scatti sulla sua pagina Facebook "Ceska David - Einsatzdokumentationen".

Incendio in Val Venosta, bosco in fiamme (di nuovo): alta colonna di fumo, vigili del fuoco al lavoro. L'invit. Vasto incendio boschivo in val Venosta: il fumo "minaccia" Tonale e Campiglio. Maxi incendio boschivo (VIDEO e FOTO), evacuato un maso e si proteggono alcune strutture dalle fiamme. I vigili del fuoco al lavoro durante la notte. Val Venosta in fiamme: nuovo maxi incendio boschivo - VIDEO. Incendio boschivo in Alto Adige, colonna di fumo raggiunge il Trentino occidentale. Alto Adige, In val Venosta brucia nuovamente un bosco. Secondo maxi rogo in un mese. Ne parlano su altre fonti

Incendio in Alto Adige consuma 60 ettari di bosco, è il secondo in un mese: "Chiudete porte e finestre" - In val Venosta, in Alto Adige, brucia nuovamente un bosco. Il rogo di grandi dimensioni è scoppiato nel primo pomeriggio ad Agumes, nei pressi di Prato allo Stelvio. L'enorme colonna di fumo è ben vis ... (informazione.it)

Incendio in Val Venosta, bosco in fiamme (di nuovo): alta colonna di fumo, vigili del fuoco al lavoro. L'invito: «Tenete porte e finestre chiuse» - BOLZANO - Esteso incendio in Val Venosta, in Alto Adige, oggi, 10 aprile. Le fiamme hanno intaccato, nuovamente, un bosco ad Agumes, nelle vicinanze ... (msn.com)

Incendio devastante nel bosco sopra Prato allo Stelvio - Oltre 400 vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme in un'area impervia. (notizie.it)