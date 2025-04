Dilei.it - Chi è Francesca Michelon, la figlia di Stefano D’Orazio

, storico batterista dei Pooh venuto a mancare nel 2020, ha lasciato un’eredità musicale che ancora oggi riecheggia nelle orecchie e nel cuore di molti. A distanza di 5 anni dalla sua scomparsa, a fare notizia non è però unicamente il ricordo carrieristico di un colosso, ma un’eredità personale diversa che si collega al nome di.La donna, che oggi ha 40 anni, ha infatti sempre sostenuto di esserenaturale del musicista e, ora, il tribunale riconosce questa informazione che di fatto porta a una modifica del testamento di.Chi èè la protagonista di una storia di vita forse oggi più chiara: la donna, 40enne è infatti labiologica disecondo il test del Dna. Una notizia non nuova, parte di una vicenda discussa per anni che, oggi, trova conferma scientifica.