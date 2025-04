Giornata mondiale del Parkinson Presentato in anteprima il docufilm per riflettere sulla malattia

anteprima del docufilm “Dialoghi con Mr. Parkinson. Storie di Carattere, Oltre il Tremore”, in occasione della Giornata mondiale del Parkinson Ilgiornale.it - Giornata mondiale del Parkinson. Presentato in anteprima il docufilm per riflettere sulla malattia Leggi su Ilgiornale.it All'Istituto Neurologico Carlo Besta,del“Dialoghi con Mr.. Storie di Carattere, Oltre il Tremore”, in occasione delladel

Giornata mondiale del Parkinson. Presentato in anteprima il docufilm per riflettere sulla malattia. Giornata mondiale del Parkinson, i casi sono in aumento. Giornata mondiale Parkinson: annunciato tavolo di lavoro nazionale. GIORNATA MODNIALE PARKINSON. AL BESTA ANTEPRIMA NAZIONALE DOCUFILM “DIALOGHI CON MR. PARKINSON. STORIE DI CARATTERE, OLTRE IL TREMORE” PROMOSSO DALLA CONFEDERAZIONE PARKINSON ITALIA. Salute, presentato il primo documentario che smaschera ‘Mr Parkinson’ sullo schermo. Milano Longevity Summit, presentato lo studio sull’uso delle cellule staminali “bambine” per combattere Parkinson, tumori e malattie della cornea. Ne parlano su altre fonti

Giornata mondiale del Parkinson. Presentato in anteprima il docufilm per riflettere sulla malattia - In occasione della giornata Mondiale del Parkinson l’Istituto Neurologico Carlo Besta organizza sabato 12 aprile alle ore 9 presso la Biblioteca Scientifica “Renato Boeri” (Milano) un evento pubblico ... (msn.com)

Giornata mondiale del Parkinson, i casi sono in aumento - Si stima che il numerò raddoppierà in soli 15 anni. Oggi importante più che mai la diagnosi precoce. Il sintomo più frequente è la lentezza nei movimenti, non ... (repubblica.it)

Dialoghi con Mr. Parkinson: il documentario che racconta la malattia - «La malattia di Parkinson è come una prigione, dalla quale però bisogna uscire, trovando le chiavi giuste», dice il professor Paolo Calabresi dell'Università Cattolica e Policlinico universitario Geme ... (msn.com)