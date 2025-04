Aeronautica Militare nuovi 24 tecnici elettrauto formati al Secondo Gruppo

Gruppo Manutenzione Autoveicoli, il corso per l’acquisizione della capacità primaria 'elettrauto' rivolto al personale di Categoria “Supporto”, Specialità “Servizi tecnici” dell’Aeronautica Militare. Il corso, della durata di tre settimane, ha formato 24 giovani. Forlitoday.it - Aeronautica Militare, nuovi 24 tecnici elettrauto formati al Secondo Gruppo Leggi su Forlitoday.it Si è concluso venerdì, al 2°Manutenzione Autoveicoli, il corso per l’acquisizione della capacità primaria '' rivolto al personale di Categoria “Supporto”, Specialità “Servizi” dell’. Il corso, della durata di tre settimane, ha formato 24 giovani.

