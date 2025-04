Inter-news.it - UFFICIALE – Pio Esposito rinnova con l’Inter fino al 2030. Volontà chiara!

Francesco Pioha prolungato il suo contratto conal. A comunicarlo la società nerazzurra direttamente sul proprio sito.LA NOTIZIA – Francesco Piohato il suo rapporto contrattuale conal. La notizia, che era nell’aria da settimane, è ora. In merito alladella società nerazzurra, la situazione è statasin dal primo istante. I meneghini, infatti, puntano con convinzione sul calciatore italiano in vista del futuro. Nonostante le proposte economiche importanti per lui, provenienti soprattutto dalla Serie A,non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di cederlo. Creando ora dei presupposti molto solidi per proseguire la propria esperienza insieme.Pioprolunga con: il comunicatoLA NOTA –ha così annunciato il rinnovo di Pio:«La crescita è impetuosa,continua a migliorare anche con le Nazionali azzurre.