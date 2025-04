Rompipallone.it - Salah, la decisione sul futuro: arriva la firma, è Ufficiale

Mohamedha preso la suasulla, adesso cambia anche ildell’InterMohamedha messo fine ai rumors di mercato attorno al suo nome. Con il contratto in scadenza era uno dei calciatori più appetiti della sessione estiva di calciomercato. Basti pensare che dal 2017, anno in cui èto dalla Roma per 42 milioni di euro, l’egiziano ha collezionato 394 presenze con 243 goal segnati e 111 tra assist e rigori procurati.E la sua bacheca è ricca di trofei: una Champions League, un Mondiale per club, una Supercoppa europea, una Coppa d’Inghilterra, 2 coppe di lega inglesi, una Supercoppa d’Inghilterra e una Premier League e la seconda è in arrivo. E sembra proprio che la sua epopea vincente con i Reds debba continuare, almeno per altre due stagioni.