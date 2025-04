Travolto da un' auto mentre attraversa | bimbo soccorso dall' eliambulanza

soccorso chiamato a intervenire giovedì pomeriggio a Crema, dove un bambino di appena 8 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 in via Stazione, sembrerebbe all'altezza delle strisce pedonali. Bresciatoday.it - Travolto da un'auto mentre attraversa: bimbo soccorso dall'eliambulanza Leggi su Bresciatoday.it È arrivato in volo da Brescia l'elichiamato a intervenire giovedì pomeriggio a Crema, dove un bambino di appena 8 anni è stato investito da un'va la strada. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 in via Stazione, sembrerebbe all'altezza delle strisce pedonali.

?? Travolto da un'auto mentre attraversa: bimbo soccorso dall'eliambulanza. Ciclista investito da un'auto mentre attraversa la strada. Travolto a 97 anni da un’auto mentre attraversa sulle strisce: chi era Andrea Zambarda. San Felice del Benaco, anziano travolto da un’auto mentre attraversa sulle strisce: Andrea Zambarda muore a 97 anni. Incidente sulla Strada Statale 106 a Bovalino, travolto da un'auto mentre attraversa: morto un 49enne. Travolto da un’auto mentre attraversa la strada. Ne parlano su altre fonti

Ancona, travolta mentre attraversa la strada vicino al ponte del Pinocchio: donna di 44 anni portata in codice rosso a Torrette - ANCONA - Un grave incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio nei pressi del ponte del Pinocchio. Una donna di 44 anni è stata falciata ... (msn.com)

Quartu, travolta da un’auto mentre attraversa in viale Marconi: una ragazza in prognosi riservata - Un incidente stradale è avvenuto questa mattina in viale Marconi a Quartu Sant’Elena. Una giovane è stata investita da una Fiat Panda mentre attraversava la strada vicino a via Volta ed è stata sbalza ... (vistanet.it)

Travolto a 97 anni da un’auto mentre attraversa sulle strisce: chi era Andrea Zambarda - Incidente stradale a San Felice del Benaco (Brescia): un’auto ha investito un pedone ... l'uomo di 97 anni stava attraversando la strada poco prima delle 18: tra le mani aveva dei bastoncini ... (fanpage.it)