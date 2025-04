Capri Ischia e Procida “zone disagiate” arriva il primo ok per il riconoscimento regionale dello status

Leggi su Fanpage.it Le tre isole del Golfo di Napoli chiedono di essere riconosciute "zone disagiate". La denominazione serve a risolvere alcune criticità, traporti e servizi sanitari in primis.

Capri, Ischia e Procida "zone disagiate", arriva il primo ok per il riconoscimento regionale dello status. “Riconoscimento delle isole di Ischia, Procida e Capri facenti parte dell’Arcipelago campano come zone disagiate”.. Capri, Ischia e Procida ‘zone disagiate’, ok alle firme per la petizione. Legge regionale per la sanità: al via raccolta firme a Ischia, Procida e Capri. . Capri, Ischia e Procida. Petizione per ottenere lo status di «isole disagiate». Ne parlano su altre fonti

