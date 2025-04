Ciao Italia: la cerimonia di saluto per re Carlo III e la regina Camilla.

(askanews) – Si conclude ufficialmente la quattro giornina di ReIII e della: dopo l’ultima giornata ravennate, i sovrani sono stati accompagnati all’aeroporto di Forlì dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e da sua figlia Laura, prima di salire sull’apparecchio con le insegne reali.per questa ultima giornata hanno scelto un abbigliamento dai colori già estivi, abito bianco per lei, completo grigio chiaro per lui. GUARDA LE FOTO: le foto più belle del viaggio tra Roma e Ravenna Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA! Ladiper reIII e laAmica.

