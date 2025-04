Oasport.it - Valentino Rossi conferma la presenza a Misano per il GTWC Europe 2025

correrà quest’estate aAdriatico il round Sprint del GT World ChallengePowered by AWSndo quanto annunciato qualche settimana fa in Qatar in occasione della prima tappa del FIA World Endurance Championship.Il ‘Dottore’ guiderà la BMW M4 GT3 EVO n. 46 del Team WRT all’interno del tracciato dedicato a Marco Simoncelli in coppia con Raffaele Marciello, l’italiano e lo svizzero hanno corso insieme nel 2024 nell’Endurance Cup dividendo l’abitacolo anche con il belga Maxime Martin., atteso settimana pma a Imola per la 6 Ore valida per il Mondiale Endurance, parteciperà ancora una volta anche alla 24 Ore di Spa, la competizione GT più importante al mondo indetta nell’ultimo week-end di giugno a sole due settimane dalla 24h Le Mans.Per la ‘maratona delle Ardenne’ non ci sarà sicuramente a disposizione Marciello, impegnato nell’Endurance Cup delcon la BMW n.