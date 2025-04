Borse europee in calo dopo rialzo controdazi cinesi su beni Usa

Borse europee ed i future di Wall Street girano rapidamente in calo, dopo che la Cina ha rialzato i suoi controdazi sulle importazioni dei beni Usa dall'84% al 125%. Tra i principali listini europei indossa la maglia nera Milano (-1,5%). In calo anche Francoforte (-1,4%), Parigi (-0,9%), Madrid (-0,5%) e Londra (-0,3%). Sul fronte valutario il dollaro accentua la sua debolezza sulle principali valute. L'euro sale del 2% a 1,1447 sul biglietto verde. Si rafforzano anche la Sterlina a 1,3120 e il franco svizzero a 1,2320, con quest'ultimo ai massimi storici. Quotidiano.net - Borse europee in calo dopo rialzo controdazi cinesi su beni Usa Leggi su Quotidiano.net Leed i future di Wall Street girano rapidamente inche la Cina ha rialzato i suoisulle importazioni deiUsa dall'84% al 125%. Tra i principali listini europei indossa la maglia nera Milano (-1,5%). Inanche Francoforte (-1,4%), Parigi (-0,9%), Madrid (-0,5%) e Londra (-0,3%). Sul fronte valutario il dollaro accentua la sua debolezza sulle principali valute. L'euro sale del 2% a 1,1447 sul biglietto verde. Si rafforzano anche la Sterlina a 1,3120 e il franco svizzero a 1,2320, con quest'ultimo ai massimi storici.

