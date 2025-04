Amica.it - Perché vedere la bellissima serie tv "Normal People" con Paul Mescal e Daisy Edgar-Jones in streaming su RaiPlay: non ve ne pentirete

Per chi l’ha già vista, quella storia d’amore è stata come una coperta calda in un gelido inverno. Per chi non l’ha ancora fatto, il nostro consiglio è prepararsi a un viaggio che non dimenticherà.è tornata disponibile in Italia ed è una minidavvero da non perdere. Dovein”Ladella Bbc, diretta da Lenny Abrahamson e Hettie Macdonald, è composta da 12 episodi della durata di circa mezzora ciascuno. Ed è disponibile nella sua interezza e gratuitamente sulla piattaformadi.Acclamata dalla critica e già considerata un cult pur essendo stata realizzata solo pochi anni fa, nel 2020 (leggete qui cosa scrivevamo quando ha debuttato), è tratta dall’omonimo best seller internazionale scritto dall’autrice irlandese Sally Rooney nel 2018.