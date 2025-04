Ilnerazzurro.it - David-Inter nuovo contatto: nerazzurri offrono 5 milioni. Palla a giocatore

L’accelera su Jonathan. Dieci giorni fa c’è stato un primotra le parti per valutare la situazione e sondare la disponibilità del. Le richieste economiche dell’attaccante restano elevate: 8di euro netti a stagione e una commissione pesante, con cifre a doppia cifra, che hanno finora frenato l’assalto dei top club europei.Cifre considerate fuori portata da molte big, ma non dall’, che sembra intenzionata a provarci fino in fondo.L’offre 5annualiIl club nerazzurro ha confermato il forteesse tecnico per l’attaccante del Lille e ha presentato un’offerta concreta: contratto quinquennale da 5di euro netti a stagione, per un totale di quasi 10lordi annui.Una proposta importante, che testimonia la volontà della dirigenza di regalare a Simone Inzaghi un rinforzo di spessore per l’attacco.