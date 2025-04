Dazi Trump von der Leyen | Senza intesa Ue pronta a tassare le Big Tech

Dazi di Trump la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che ha dichiarato al Financial Times che l’Ue cercherà un accordo “completamente equilibrato” con Washington durante la pausa di 90 giorni di Trump nell’applicazione delle tariffe aggiuntive. Ma ha anche avvertito di essere pronta se i negoziati fallissero, a introdurre una tassa sui ricavi pubblicitari digitali che colpirebbe gruppi tecnologici come Meta, Google e Facebook.”Stiamo sviluppando misure di ritorsione”, ha dichiarato von der Leyen, spiegando che queste potrebbero includere l’uso dello strumento anticoercitivo dell’Unione con il potere di colpire le esportazioni di servizi. “Esiste un’ampia gamma di contromisure. nel caso in cui i negoziati non risultassero soddisfacenti”. Lapresse.it - Dazi Trump, von der Leyen: “Senza intesa, Ue pronta a tassare le Big Tech” Leggi su Lapresse.it Torna a parlare di contromosse aidila presidente della Commissione europea Ursula von derche ha dichiarato al Financial Times che l’Ue cercherà un accordo “completamente equilibrato” con Washington durante la pausa di 90 giorni dinell’applicazione delle tariffe aggiuntive. Ma ha anche avvertito di esserese i negoziati fallissero, a introdurre una tassa sui ricavi pubblicitari digitali che colpirebbe gruppi tecnologici come Meta, Google e Facebook.”Stiamo sviluppando misure di ritorsione”, ha dichiarato von der, spiegando che queste potrebbero includere l’uso dello strumento anticoercitivo dell’Unione con il potere di colpire le esportazioni di servizi. “Esiste un’ampia gamma di contromisure. nel caso in cui i negoziati non risultassero soddisfacenti”.

