Pronostici Premier League 12 aprile ore 16 | 00 | sogno Champions ancora intatto

, il Nottingham Forest non vuole mollare sul più bello: vittoria alla portata contro un Everton che ha già la salvezza in tasca. Quella del Nottingham Forest è già una stagione da incorniciare, qualunque dovesse essere l’epilogo, ma gli uomini di Nuno Espirito Santo non vogliono correre il rischio di rovinare tutto sul più bello. La, solamente fantascienza in estate, è diventata turno dopo turno un obiettivo concreto. E con sette giornateda disputare, la squadra guidata dal tecnico portoghese è terza in classifica, con un margine di 5 punti sulla sesta (incon ogni probabilità andranno le prime 5 per via della prima posizione dell’Inghilterra nel ranking Uefa).12(Ansa) – Ilveggente.