Quotidiano.net - Il Dfp prevede misure per natalità e occupazione femminile, sfide per Transizione 5.0

Leggi su Quotidiano.net

Il governo "confermerà e amplierà una pluralità di strumenti di policy che intervengano sui fattori che incidono sulla scelta della genitorialità e sulla domanda di servizi per la prima infanzia, al fine di supportare lae le famiglie, nonché promuovere una maggiore partecipazione dei giovani e delle donne al mercato del lavoro". Lo si legge nel Dfp, la nuova denominazione del Def, approdato ieri sera in Parlamento nel quale si stima che l'azzeramento della child penalty porterebbe a un aumento dell'di 6,5 punti percentuali entro il 2040. Dal documento emerge anche che il 'tiraggio' di5.0, il piano di aiuti alle imprese introdotto nel 2024 per favorire il processo didigitale ed energetica criticato dallo stesso mondo imprenditoriale per l'eccessiva macchinosità, è di circa 500 milioni su un totale di oltre 6 miliardi.