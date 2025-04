Tiene il posto auto alla mamma la cosa indispettisce un uomo che la urta apposta Denunciato per lesioni

uomo residente nella provincia di Ancona per il reato di lesioni personali. Per la precisione ai primi del mese di marzo una madre ed una figlia, entrambe jesine, hanno sporto querela. Anconatoday.it - Tiene il posto auto alla mamma, la cosa indispettisce un uomo che la urta apposta. Denunciato per lesioni Leggi su Anconatoday.it JESI – Il Commissariato di Jesi ha provveduto a denunciare nella giornata di ieri, giovedì 10 aprile 2025, unresidente nella provincia di Ancona per il reato dipersonali. Per la precisione ai primi del mese di marzo una madre ed una figlia, entrambe jesine, hanno sporto querela.

