Cina | investimenti nelle ferrovie +52 % a gen-mar

ferrovie in Cina e’ progredita costantemente nel primo trimestre del 2025, con un aumento degli investimenti in immobilizzazioni pari al 5,2% su base annua, secondo l’operatore ferroviario del Paese. Nel periodo gennaio-marzo, gli investimenti in immobilizzazioni nel settore ferroviario del Paese hanno raggiunto i 131,2 miliardi di yuan (circa 18,2 miliardi di dollari), secondo i dati della China State Railway Group Co., Ltd. Gli investimenti nel settore ferroviario hanno costituito un solido motore della crescita economica complessiva, stimolando la domanda interna e sostenendo uno sviluppo regionale coordinato, secondo il gruppo. Il gruppo ha dichiarato che sfruttera’ la stagione di picco delle costruzioni e accelerera’ l’attuazione di progetti ferroviari chiave, contribuendo alla ripresa economica sostenuta e allo slancio di crescita del Paese. Romadailynews.it - Cina: investimenti nelle ferrovie +5,2 % a gen-mar Leggi su Romadailynews.it La costruzione diine’ progredita costantemente nel primo trimestre del 2025, con un aumento degliin immobilizzazioni pari al 5,2% su base annua, secondo l’operatore ferroviario del Paese. Nel periodo gennaio-marzo, gliin immobilizzazioni nel settore ferroviario del Paese hanno raggiunto i 131,2 miliardi di yuan (circa 18,2 miliardi di dollari), secondo i dati della China State Railway Group Co., Ltd. Glinel settore ferroviario hanno costituito un solido motore della crescita economica complessiva, stimolando la domanda interna e sostenendo uno sviluppo regionale coordinato, secondo il gruppo. Il gruppo ha dichiarato che sfruttera’ la stagione di picco delle costruzioni e accelerera’ l’attuazione di progetti ferroviari chiave, contribuendo alla ripresa economica sostenuta e allo slancio di crescita del Paese.

KIRGHIZISTAN-CINA Ferrovie e rotte commerciali: le mani di Pechino sul Kirghizistan. Dal potenziamento delle ferrovie cinesi alla “Nuova via della seta”: aspetti economici e strategici. In Africa porti e ferrovie ormai parlano cinese. Blog | La Via della Seta al tempo della guerra dei dazi. Prospettive e opportunità per l’Italia. Ne parlano su altre fonti

Cina: investimenti nelle ferrovie +5,2 % a gen-mar - La costruzione di ferrovie in Cina e' progredita costantemente nel primo trimestre del 2025, con un aumento degli investimenti in immobilizzazioni pari al ... (romadailynews.it)

Vietnam-Cina, una nuova ferrovia per far correre la manifattura globale - Il Parlamento vietnamita ha dato il via libera a un progetto infrastrutturale destinato a ridefinire i flussi commerciali tra il Paese e la Cina. Con un investimento di 8 miliardi di dollari ... (msn.com)

Cina: indice chiave rivela crescenti investimenti in infrastrutture - promuovendo forti investimenti in ferrovie, strade ed energia. Nella Cina centrale, il tasso medio di funzionamento delle macchine edili nei primi due mesi del 2025 e’ stato del 44,32% ... (romadailynews.it)