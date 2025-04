Tgcom24.mediaset.it - Ignazio Boschetto de "Il Volo" sarà presto papà: in arrivo la piccola Bianca

Leggi su Tgcom24.mediaset.it

, membro del trio "Il", sta per diventare. L’annuncio è arrivato con un dolcissimo post su Instagram, in cui il cantante e la moglie Michelle Bertolini hanno condiviso la gioia della loro prima gravidanza. La coppia ha anche rivelato il nome della bambina in: si chiamerà. "Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato", hanno scritto nella didascalia di una serie di foto in cuiaccarezza e bacia il pancione della moglie.