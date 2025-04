Tuttivip.it - “Ho una malattia incurabile”. L’amato attore delle serie tv gela il pubblico con il suo annuncio

L’statunitense Eric Dane, celebre per i suoi ruoli indi successo come Grey’s Anatomy e Euphoria, ha annunciato pubblicamente di essere affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). A 52 anni, l’interprete ha condiviso la notizia attraverso un comunicato, esprimendo gratitudine per il sostegno della sua famiglia e manifestando l’intenzione di proseguire la sua carriera nonostante la diagnosi.Nel messaggio, Dane ha dichiarato: “Mi è stata diagnosticata la SLA. Sono grato di avere la mia amata famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo nuovo capitolo della mia vita. Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l’ora di tornare sul set di Euphoria la prossima settimana. Però adesso vi chiedo gentilmente di rispettare la privacy di me e della mia famiglia in questo periodo.