Travolto da un furgone su un cantiere stradale | muore sul colpo un operaio

Si era trasferito temporaneamente a Faenza per lavoro Francesco D'Alo, l'operaio che avrebbe compiuto tra qualche giorno 60 anni, rimasto vittima di un incidente sulla tangenziale di Bologna nelle prime ore di giovedì mattina, intorno alle 5.30. L'uomo era originario di Grottaglie, in provincia.

