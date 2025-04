Carenze igieniche nel minimarket | sequestrati 127 kg di prodotti e scatta la chiusura

minimarket chiuso dopo i controlli dei carabinieri e dell'Asl che hanno accertato gravi Carenze igienico-sanitarie. sequestrati anche 127 kg di prodotti. I controlli serrati, volti alla tutela della salute dei cittadini hanno interessato, nella mattinata di ieri (10 aprile) un minimarket. Casertanews.it - Carenze igieniche nel minimarket: sequestrati 127 kg di prodotti e scatta la chiusura Leggi su Casertanews.it chiuso dopo i controlli dei carabinieri e dell'Asl che hanno accertato graviigienico-sanitarie.anche 127 kg di. I controlli serrati, volti alla tutela della salute dei cittadini hanno interessato, nella mattinata di ieri (10 aprile) un

Carenze igieniche nel minimarket: sequestrati 127 kg di prodotti e scatta la chiusura. Alimenti pericolosi e gravi carenze igieniche, a Taranto maxi sequestro. Le foto. Sequestrati 3.500 prodotti in un maxi emporio nel Comasco: non erano a norma. Escrementi di topo fra frutta e verdura, richiesta chiusura per una frutteria ed un minimarket. Chiusi un supermercato e due ristoranti etnici tra Napoli e provincia: carenze igieniche e locali inadeguati. Alimenti in pessime condizioni igieniche e abusi, retata dei Nas. Ne parlano su altre fonti

Chiusi per gravi carenze igieniche due locali di Reggio: sequestrati 300 chili di alimenti - Si tratta di una pasticceria e di una pizzeria, nelle cui cucine è stata riscontrata anche la presenza di infestanti ... (msn.com)

Maxi controlli, arresti e negozi multati per 71mila euro: gravi carenze igieniche - Dal centro storico a Castelletto, maxi controlli delle forze dell'ordine sulla base di segnalazioni ed esposti ... (genovatoday.it)

Gravi carenze igienico-sanitarie e violazioni in materia di sicurezza sul lavoro: chiuso ristorante VIDEO - 36 chili di prodotti non tracciati, gravi carenze igienico-sanitarie e diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. È quanto accertato, nei giorni scorsi, dalla task force coordinata dalla P ... (msn.com)