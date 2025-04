Dayitalianews.com - Strage di Ustica, la tesi de L’Espresso: “DC-9 centrato da caccia americano”

Inchiesta oggi, 11 aprile, in edicola.“Ladinon fu causata da un attentato e nemmeno da un missile, in quanto non ci sono tracce materiali di un’esplosione, interna o esterna.I resti dell’aereo, la perizia tecnica e le testimonianze tutte ci portano verso un’unica, ineluttabile conclusione: il DC-9, subito prima della sua tragica caduta, fuda un, impegnato nell’inseguimento di un Mig libico”.Lo scrive il direttore delEmilio Carelli nell’editoriale del numero che sarà in edicola oggi, 11 aprile, e che ha come storia di copertina ‘– La verità’.“La verità portata alla luce dall’inchiesta di Paolo Biondani – scrive ancora Carelli – conferma che quella sera ci fu un’azione di guerra in tempo di pace. La verità, purtroppo è che molte delle prove che avrebbero potuto chiarire definitivamente i contorni di quella notte sono semplicemente scomparse.