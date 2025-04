Ilgiorno.it - Incendio Pisogne: l’inferno è durato tutta la notte. Prende corpo la pista del rogo doloso

Leggi su Ilgiorno.it

(Brescia), 11 aprile 2025 – Per spegnere l’propagatosi ieri (giovedì 11 aprile) all’imbrunire sopra la strada ciclopedonale Vello – Toline e sopra la strada 510 Sebina, sul versante della Corna dei 30 passi è servito l’intervento dei Canadair e degli elicotteri della regione Lombardia, che questa mattina all’alba hanno versato migliaia di litri di acqua sulle fiamme, che non hanno mai smesso di bruciare per. Le operazioni di bonifica dopo ildevastante Nell’area interessata le operazioni di bonifica da terra continueranno anche nelle prossime ore, coordinate dalla direzione delle operazioni di spegnimento della Comunità Montana del Sebino Bresciano, che ha inviato sul posto gli operatori delle squadre di anticendio boschivo delle Comunità Montana del Sebino Bresciano.