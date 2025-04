The Couple Irma Testa spiazza sul montepremi finale | ecco cosa ha rivelato la sportiva

Irma Testa si racconta nella Casa di The Couple - Una vittoria per due e svela cosa farebbe se vincesse il montepremi finale: "Mi fermerei con gli allenamenti di pugilato" Comingsoon.it - The Couple, Irma Testa spiazza sul montepremi finale: ecco cosa ha rivelato la sportiva Leggi su Comingsoon.it La concorrentesi racconta nella Casa di The- Una vittoria per due e svelafarebbe se vincesse il: "Mi fermerei con gli allenamenti di pugilato"

The Couple, Irma Testa spiazza sul montepremi finale: ecco cosa ha rivelato la sportiva. Irma Testa a The Couple: "Io e mia sorella abbiamo una compagna, mia madre ha due figlie lesbiche". The Couple, Irma Testa fa outing alla sorella Lucia: " Due figlie, due lesbiche". Lucia e Irma Testa. Irma Testa e Lucia Testa, chi sono le sorelle tra i concorrenti di The Couple: età, la passione per il pugilat. The Couple, chi sono Irma Testa e la sorella Lucia. Ne parlano su altre fonti

The Couple, Irma Testa spiazza sul montepremi finale: ecco cosa ha rivelato la sportiva - La concorrente Irma Testa si racconta nella Casa di The Couple - Una vittoria per due e svela cosa farebbe se vincesse il montepremi finale: "Mi fermerei con gli allenamenti di pugilato" ... (comingsoon.it)

Irma Testa svela i suoi piani dopo The Couple: “Se vinco, lascio il pugilato per la mia famiglia” - Irma Testa, concorrente di "The Couple - Una vittoria per due", annuncia il desiderio di mettere in pausa la carriera sportiva per dedicarsi alla vita personale, sorprendendo il pubblico. (ecodelcinema.com)

Irma Testa a The Couple: “Io e mia sorella abbiamo una compagna, mia madre ha due figlie lesbiche” - Tra i concorrenti di The Couple, anche la campionessa di boxe Irma Testa e la sorella Lucia. Hanno rispettivamente 28 e 29 anni e sono entrambe felicemente fidanzate. Lo ha confidato la campionessa ... (fanpage.it)