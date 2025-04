Lanazione.it - L’odontotecnico si spaccia per dentista, sequestrato studio a Prato. Due indagati

, 11 aprile 2025 – Nei guai unodentistico a, per il quale è stato disposto il sequestro preventivo e due persone risultano indagate per esercizio abusivo della professione. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale pratese ed eseguito dai carabinieri del Nas di Firenze. A finireil direttore sanitario dello, un medico chirurgo odontoiatra di origine brasiliana e un odontotecnico italiano che svolgeva la professione senza avere i titoli abilitativi. Le indagini, viene spiegato in una nota della procura, sono partite da una segnalazione dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri dia loro volta 'allertati' da un ex collaboratore dello. I militari hanno ricostruito la vicenda ascoltando le testimonianze dei clienti e acquisendo la documentazione contabile delle prestazioni.